Число погибших при пожаре на Тайване возросло до четырех

Еще более 100 человек получили ранения

ГОНКОНГ, 22 сентября. /ТАСС/. Число погибших во время пожара на заводе на юге Тайваня возросло до четырех, еще более 100 получили ранения, шестеро заблокированы под завалами. Об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.

Все погибшие - сотрудники противопожарной службы. Как говорится в заявлении властей города, за медицинской помощью обратились 102 человека: 58 из них получили ранения средней тяжести, еще 25 - тяжелые травмы. Согласно приведенным данным, по меньшей мере 20 пострадавших находятся в отделениях интенсивной терапии или в реанимации.

По информации муниципальных властей, среди раненых два иностранца.

Около 17:00 по местному времени (12:00 мск) на заводе по производству принадлежностей для гольфа на территории научно-технического парка в уезде Пиндун произошел взрыв. На место происшествия были направлены 34 пожарные машины. При тушении пожара произошел еще один взрыв, который привел к жертвам среди сотрудников экстренных служб.