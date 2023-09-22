22 сентября, 19:22
Военная операция на Украине

Пушилин сообщил, что ВСУ выпустили по населенным пунктам ДНР 129 снарядов

По словам врио главы республики, "применялась ствольная артиллерия калибром 152, 155 мм, в том числе кассетного типа"

ДОНЕЦК, 22 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за пятницу 40 раз обстреливали населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив 129 различных боеприпасов. Травмы в результате обстрелов получили семь мирных жителей региона, сообщил в своем Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.

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"Всего противник совершил 40 обстрелов, выпустив по мирным городам и районам республики 129 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 152, 155 мм, в том числе кассетного типа", - написал Пушилин.

Он добавил, что в результате обстрелов территории республики ранены семь человек. В Куйбышевском районе Донецка при разрыве кассетных боеприпасов ранения различной степени тяжести получили пять человек. В результате обстрелов Ясиноватой ранены два человека. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Огнем украинской армии повреждены девять жилых домов в Куйбышевском и Петровском районах столицы региона, Никитовском районе Горловки, три объекта гражданской инфраструктуры. 

Теги:
УкраинаРоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на Украине
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