Пушилин сообщил, что ВСУ выпустили по населенным пунктам ДНР 129 снарядов

По словам врио главы республики, "применялась ствольная артиллерия калибром 152, 155 мм, в том числе кассетного типа"

ДОНЕЦК, 22 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за пятницу 40 раз обстреливали населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив 129 различных боеприпасов. Травмы в результате обстрелов получили семь мирных жителей региона, сообщил в своем Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Всего противник совершил 40 обстрелов, выпустив по мирным городам и районам республики 129 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 152, 155 мм, в том числе кассетного типа", - написал Пушилин.

Он добавил, что в результате обстрелов территории республики ранены семь человек. В Куйбышевском районе Донецка при разрыве кассетных боеприпасов ранения различной степени тяжести получили пять человек. В результате обстрелов Ясиноватой ранены два человека. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Огнем украинской армии повреждены девять жилых домов в Куйбышевском и Петровском районах столицы региона, Никитовском районе Горловки, три объекта гражданской инфраструктуры.