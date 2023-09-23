СМИ: на острове Ламма в Гонконге произошел пожар на электростанции

Информации о пострадавших не поступало, сообщила газета South China Morning Post

ГОНКОНГ, 23 сентября. /ТАСС/. Взрыв привел к пожару на электростанции на острове Ламма в Гонконге, информации о пострадавших не поступало. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

По ее данным, пожар начался около 05:00 по местному времени (00:00 мск), когда загорелась углепогрузочная машина внутри станции. Как пишет газета, пожарным удалось потушить пламя, однако около 09:00 (04:00 мск) на станции произошел второй пожар.

По состоянию на 08:30 (03:30 мск), информации о пострадавших не поступало. Также отмечается, что электроснабжение на острове Ламма стабильное. Причина инцидента пока не сообщается.

Электростанция управляется компанией HK Electric - одной из крупнейших гонконгских компаний по производству электроэнергии, которая обеспечивает острова Ламма и Гонконг.