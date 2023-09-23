23 сентября, 03:52

Число погибших при пожаре на заводе на Тайване возросло до пяти

По данным Центрального информационного агентства острова, по меньшей мере пять человек числятся пропавшими без вести

ГОНКОНГ, 23 сентября. /ТАСС/. Число погибших во время пожара на заводе на юге Тайваня возросло до пяти. Об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.

По его информации, по состоянию на 09:30 (04:30 мск) при исполнении служебных обязанностей погибли трое пожарных. Спасенные ранее сотрудники фабрики - мужчина и женщина - также погибли. Кроме того, по меньшей мере пять человек, среди которых один пожарный, числятся пропавшими без вести.

Ранее Центральное информационное агентство Тайваня сообщало, что в результате пожара погибли четыре человека, все - сотрудники противопожарной службы. За медицинской помощью обратились по меньшей мере 102 человека. По информации муниципальных властей, среди раненых два иностранца.

Взрыв произошел 22 сентября около 17:00 по местному времени (12:00 мск) на заводе по производству принадлежностей для гольфа на территории научно-технического парка в уезде Пиндун. На место происшествия были направлены 34 пожарные машины. При тушении пожара произошел еще один взрыв, который привел к жертвам среди сотрудников экстренных служб. 

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