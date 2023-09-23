В Тюменской области возбудили дело против мужчины за попытку сбыта поддельного алкоголя

Общий объем нелегальной продукции составил более 5 тыс. л

ТЮМЕНЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Полицейские возбудили уголовное дело в отношении жителя Тюменской области, который пытался нелегально сбыть около 7 тыс. бутылок поддельного алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"В Тюменской области полицейские пресекли реализацию поддельной алкогольной продукции в особо крупном размере. В отношении 44-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, или сбыт продукции без маркировки). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Фигуранту избрана мера в виде обязательства о явке", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, в складском помещении на территории одного из промышленных районов Тюмени подозреваемый хранил для последующей продажи нелегальную алкогольную продукцию с этикетками популярных производителей, а также спирт в пластиковых емкостях объемом 5 и 10 л. На складе силовики изъяли около 7 тыс. бутылок водки и коньяка. Общий объем нелегальной продукции составил более 5 тыс. л.