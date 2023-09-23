В Севастополе сработали силы ПВО

Ракетные обломки упали в районе причала в районе Сухарной балки

ТАСС, 23 сентября. Ракетные обломки упали в районе причала у Сухарной балки после срабатывания системы ПВО в Севастополе.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"По предвaрительной инфoрмации, в Севастoполе отработалo ПВО, - написал он. - Ракетные облoмки упали в райoне причала в райoне Сухарной бaлки".

Развожаев уточнил, что на место выехали все спецслужбы.

В городской дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили о приостановке движения морского транспорта в городе.