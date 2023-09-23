23 сентября, 06:05,
обновлено 23 сентября, 06:24
Военная операция на Украине

В Севастополе сработали силы ПВО

Александр Полегенько/ ТАСС
© Александр Полегенько/ ТАСС

Ракетные обломки упали в районе причала в районе Сухарной балки

ТАСС, 23 сентября. Ракетные обломки упали в районе причала у Сухарной балки после срабатывания системы ПВО в Севастополе.

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Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"По предвaрительной инфoрмации, в Севастoполе отработалo ПВО, - написал он. - Ракетные облoмки упали в райoне причала в райoне Сухарной бaлки". 

Развожаев уточнил, что на место выехали все спецслужбы.

В городской дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили о приостановке движения морского транспорта в городе.  

Теги:
РоссияСевастопольРазвожаев, Михаил ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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