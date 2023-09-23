23 сентября, 07:13,
обновлено 23 сентября, 07:33
Военная операция на Украине

В Севастополе два раза за сутки объявляли об опасности ракетного удара

Сергей Мальгавко/ ТАСС
Севастополь
© Сергей Мальгавко/ ТАСС

Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев

ТАСС, 23 сентября. Отбой второй ракетной опасности объявлен в Севастополе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

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"Отбой ракетной опасности" - написал он.

Ранее губернатор сообщил, что ракетные обломки упали в районе причала у Сухарной балки после срабатывания системы ПВО в Севастополе.

Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастопольской бухте. Позже Развожаев объявил об опасности ракетного удара и призвал жителей покинуть транспортные средства и использовать для укрытия цокольные этажи ближайших зданий или подземные переходы, тоннели.

В новость были внесены изменения (10:33 мск) - добавлена информация об отмене.  

Теги:
РоссияСевастопольРазвожаев, Михаил ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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