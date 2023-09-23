Спасатели МЧС РФ за сутки извлекли почти 30 тел погибших после наводнения в Ливии

Как отметили в пресс-службе ведомства, за прошедшие дни проработано более 530 тыс. кв. м территории, 80 км береговой линии, 33 тыс. кв. м акватории

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Спасатели МЧС России с начала работ в Ливии после наводнения обнаружили и подняли 137 тел погибших. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

В пятницу сообщалось об обнаружении специалистами МЧС РФ более чем 110 тел.

"Всего за прошедшие дни проработано более 530 тыс. кв. м территории, 80 км береговой линии, 33 тыс. кв. м акватории, разобрано с применением альпинистского снаряжения 116 куб. м строительных конструкций и обломков зданий, из них ручным способом 21 куб. м. Обследованы 414 объектов на предмет нахождения пострадавших под завалами, извлечены и эвакуированы тела 137 погибших", - говорится в сообщении.

В министерстве также отметили, что водолазы 35 раз спускались в акватории порта города Дерна, с помощью эхолота выявлено 37 точек предположительных затопленных объектов, поднято на поверхность два автомобиля.

"Врачами полевого мобильного госпиталя отряда "Центроспас" оказана медицинская помощь 522 пострадавшим, в том числе 54 детям", - сказали в ведомстве.

Также там добавили, что спасатели аккуратно разбирают все нависающие и неустойчивые конструкции разрушенных зданий, чтобы добраться до тел погибших. Одновременно ведутся работы на море, где водолазы МЧС России достают затонувшие лодки и автомобили.