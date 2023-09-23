В Севастополе возобновил движение морской пассажирский транспорт

Движение возобновляется в Севастопольской бухте

ТАСС, 23 сентября. Морской пассажирский транспорт, работа которого была приостановлена, возобновляет движение в Севастополе, сообщили журналистам в городской дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ракетные обломки упали в районе причала у Сухарной балки после срабатывания системы ПВО в Севастополе. Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастопольской бухте. Позже Развожаев дважды объявил об опасности ракетного удара и призвал жителей покинуть транспортные средства и использовать для укрытия цокольные этажи ближайших зданий или подземные переходы, тоннели. Ракетной опасности был дан отбой.