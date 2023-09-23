В Иркутске совершил аварийную посадку самолет

Пострадавших нет

ТАСС, 23 сентября. Самолет, следовавший рейсом Ленск - Иркутск, совершил аварийную посадку в аэропорту назначения из-за отказа левого двигателя. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"Установлено, что днем 22 сентября самолет Ан-26 сообщением Ленск - Иркутск совершил аварийную посадку в аэропорту Иркутска в связи с отказом левого двигателя. На борту воздушного судна находились четыре члена экипажа и 25 пассажиров. Посадка самолета прошла благополучно. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По факту произошедшего организована проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Причины технической неисправности двигателя устанавливаются.