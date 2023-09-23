В ЛНР сотрудник почты попал под обстрел ВСУ во время доставки пенсий

Его госпитализировали в Луганск

ЛУГАНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Сотрудник госпредприятия Луганской Народной Республики "Почта ЛНР", доставлявший пенсии в окрестностях города Лисичанска получил ранения в результате обстрела со стороны ВС Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии города.

"Развозить пенсии в Лисичанской агломерации помогают сотрудники ГУП "Почта ЛНР" Первомайска. <…> 22.09.2023 в 12:30 (время совпадает с московским - прим. ТАСС), проезжая по маршруту между пунктами Новодружеск и Приволье, служебная машина почтальонов попала под обстрел. Поврежден транспорт, ранен сотрудник", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пострадавшего почтальона госпитализировали в Луганск.