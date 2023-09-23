В Грузии задержали шесть человек за избиение оппозиционного политика

Нападение было совершено на депутата Тбилисского городского собрания Ираклия Эдзгвирадзе

ТБИЛИСИ, 23 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии по делу об избиении депутата Тбилисского городского собрания от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ираклия Эдзгвирадзе задержали шесть человек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"В результате проведенных оперативно-разыскных и следственных мероприятий сотрудники Главного управления Глдани-Надзаладевского района департамента полиции Тбилиси совместно с сотрудниками прокуратуры по горячим следам по факту группового насилия в Глдани в отношении двух или более лиц задержали шесть человек", - говорится в сообщении.

По версии следствия, они в пятницу напали и нанесли увечья депутату городского собрания, а также нескольким людям, находившимся с ним, после чего скрылись с места происшествия. Эдзгвирадзе уверен, что на него напали сторонники правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", так как за несколько часов до происшествия у него случилась словесная перепалка с депутатом городского собрания от этой партии Константином Зарнадзе.

После инцидента в Глдани прибыли другие представители оппозиции, у которых возник спор с находящимися там местными жителями и представителями полиции. Спор перерос в драку, в результате чего в административном порядке задержали бывшего председателя "Национального движения" Нику Мелию, члена партии Бачо Долидзе, а также депутата городского собрания Звиада Куправу. Кроме того, МВД возбудило уголовное дело в связи с нападением на полицейских.