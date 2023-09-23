В Коми перевернулась лодка с шестью рыбаками

Трое выплыли сами, остальных ищут

СЫКТЫВКАР, 23 сентября. /ТАСС/. Лодка с шестью рыбаками перевернулась на реке Вычегда в районе поселка Жешарт Республики Коми. Трое выплыли сами, остальных ищут, сообщило следственное управление СК РФ по региону.

"22 сентября в правоохранительные органы поступила информация, что в вечернее время на реке Вычегда в районе поселка Жешарт Усть-Вымского района перевернулась моторная лодка, в которой находились шесть человек 1984-1999 годов рождения. Трое выплыли, местонахождение 31-летнего, 38-летнего и 39-летнего устанавливается. Проводятся поисковые мероприятия", - говорится в сообщении.

Следователи организовали проверку, выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

По информации Северо-Западной транспортной прокуратуры, 22 сентября около 20:00 мск лодка перевернулась при столкновении с плавающим буем. "Судно не зарегистрировано в установленном порядке в ГИМС МЧС России", - говорится в сообщении транспортной прокуратуры, которая также организовала проверку.