В Вологде пьяный мужчина пытался угнать пассажирский теплоход

СК возбудил уголовное дело

ТАСС, 23 сентября. Пьяный мужчина пытался угнать пассажирский теплоход "Персей", пришвартованный у причала в Вологде на левом берегу одноименной реки. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

"В Вологде возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 211 УК РФ) по факту покушения на угон пассажирского теплохода. Установлено, что 22 сентября мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил покушение на угон пассажирского теплохода "Персей", пришвартованного у причала на левом берегу реки Вологда", - говорится в сообщении.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Мужчине может грозить от четырех до восьми лет лишения свободы.