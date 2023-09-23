СМИ: в Мали разбился самолет при заходе на посадку

Вскоре он загорелся, сообщил портал Malijet

ПРЕТОРИЯ, 23 сентября. /ТАСС/. Самолет разбился при заходе на посадку в аэропорту города Гао на востоке Мали. Об этом сообщил новостной портал Malijet.

"Самолет разбился недалеко от аэропорта, - приводит издание слова очевидца. - Вскоре он загорелся". Портал публикует фотографию, на которой виден горящий фрагмент самолета. На месте работают пожарные. Никаких иных подробностей, в том числе о возможных пострадавших, он не представил.

В свою очередь телеканал Al Arabiya сообщает, что самолет принадлежал ВВС Мали. По его информации, причиной крушения стала ошибка пилота.