23 сентября, 12:10,
обновлено 23 сентября, 13:14

СМИ: в Мали разбился самолет при заходе на посадку

Spencer Platt/ Getty Images, архив
© Spencer Platt/ Getty Images, архив

Вскоре он загорелся, сообщил портал Malijet

ПРЕТОРИЯ, 23 сентября. /ТАСС/. Самолет разбился при заходе на посадку в аэропорту города Гао на востоке Мали. Об этом сообщил новостной портал Malijet.

"Самолет разбился недалеко от аэропорта, - приводит издание слова очевидца. - Вскоре он загорелся". Портал публикует фотографию, на которой виден горящий фрагмент самолета. На месте работают пожарные. Никаких иных подробностей, в том числе о возможных пострадавших, он не представил.

В свою очередь телеканал Al Arabiya сообщает, что самолет принадлежал ВВС Мали. По его информации, причиной крушения стала ошибка пилота. 

Теги:
Мали
© Информационное агентство ТАСС
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