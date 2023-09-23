В Дагомысе 50 человек эвакуировали из-за пожара в магазине

К тушению привлекли от МЧС России девять человек и две единицы техники

ТАСС, 23 сентября. Спасатели эвакуировали 50 человек из-за возгорания продовольственного магазина в поселке Дагомыс в городе Сочи. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"В 14:09 диспетчеру сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре по адресу: Сочи, поселок Дагомыс, ул. Гайдара. В 14:19 по прибытии первого пожарного подразделения установлено, что произошло возгорание в продовольственном магазине. <…> Эвакуированы 50 человек, спасены 10 человек", - говорится в сообщении.

В 14:47 пожар был локализован на площади 85 кв. м. К тушению привлечено от МЧС России девять человек и две единицы техники.