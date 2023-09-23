23 сентября, 13:08

Замглавы Красноярска задержали по обвинению в злоупотреблении полномочиями

Петр Ковалев/ ТАСС, архив
© Петр Ковалев/ ТАСС, архив

Дмитрия Веретельникова поместили под домашний арест на два месяца

КРАСНОЯРСК, 23 сентября. /ТАСС/. Заместитель главы Красноярска - руководитель департамента градостроительства Дмитрий Веретельников задержан по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Он помещен под домашний арест на два месяца, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Заместитель главы города Красноярска - руководитель департамента градостроительства Дмитрий Веретельников помещен под домашний арест на 2 месяца. Такое решение принял сегодня Емельяновский районный суд. Мужчина обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ)", - сообщил собеседник агентства.

Следствие считает, что Веретельников распорядился перечислить 370 тыс. рублей заместителю департамента градостроительства, которого досрочно уволили из-за сокращения должности. Затем мужчину устроили в подведомственное Веретельникову управление капитального строительства. Однако замглавы города все равно распорядился выплатить ему деньги. 

Теги:
РоссияКрасноярский край
© Информационное агентство ТАСС
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