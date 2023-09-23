В Армении возбудили 49 дел против участников протестов

МВД ранее сообщило о задержании около 100 человек

ЕРЕВАН, 23 сентября. /ТАСС/. Правоохранители в Армении возбудили уголовные дела в отношении 49 граждан за правонарушения, совершенные во время акций протеста. Об этом сообщил Следственный комитет Армении.

"В ходе массовых собраний в столице уголовное преследование было возбуждено в отношении 49 человек", - говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, из 49 уголовных дел 39 возбуждено за участие в массовых беспорядках, четыре - за публичные призывы к массовым беспорядкам, два - за совершение хулиганства в составе группы, одно - за воспрепятствование юридической службе или деятельности должностного лица с применением насилия, одно - за незаконный оборот наркотиков в целях сбыта, одно - за незаконное ношение холодного оружия и одно - за публичные призывы, направленные на оправдание насилия и насилия с использованием информационных технологий.

Ведомство также призывает организаторов акций и родителей не допускать участия несовершеннолетних в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием и угрозой общественной безопасности, поскольку за это предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

В пятницу МВД сообщило о задержании около 100 человек, участвовавших в акциях протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна из-за событий в Нагорном Карабахе.