В Астрахани разыскивают подозреваемого в изнасиловании

Мужчина, возможно, при себе имеет пневматический пистолет

АСТРАХАНЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Полицейские в Астраханской области разыскивают ранее судимого мужчину, подозреваемого в изнасиловании, возможно, вооруженного пневматическим пистолетом. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 131 УК РФ (изнасилование), разыскивается Сербин Виталий 1966 года рождения, гражданин РФ, проживающий в Ленинском районе Астрахани, ранее судим по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение)", - говорится в сообщении. Уточняется, что мужчина, возможно, при себе имеет пневматический пистолет.

Приметы разыскиваемого - рост 185-187 см, худощавого телосложения, волосы короткие седые, был одет в синий свитер со светлыми полосами, светлые джинсы, добавили в ведомстве.