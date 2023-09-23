23 сентября, 13:42

В Астрахани разыскивают подозреваемого в изнасиловании

Мужчина, возможно, при себе имеет пневматический пистолет

АСТРАХАНЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Полицейские в Астраханской области разыскивают ранее судимого мужчину, подозреваемого в изнасиловании, возможно, вооруженного пневматическим пистолетом. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 131 УК РФ (изнасилование), разыскивается Сербин Виталий 1966 года рождения, гражданин РФ, проживающий в Ленинском районе Астрахани, ранее судим по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение)", - говорится в сообщении. Уточняется, что мужчина, возможно, при себе имеет пневматический пистолет.

Приметы разыскиваемого - рост 185-187 см, худощавого телосложения, волосы короткие седые, был одет в синий свитер со светлыми полосами, светлые джинсы, добавили в ведомстве. 

Теги:
РоссияАстраханская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация