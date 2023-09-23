23 сентября, 14:31

В Казахстане в рамках операции СНГ "Розыск" задержали более 280 человек

Операция проводилась в течение двух дней, сообщили в МВД республики

АСТАНА, 23 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции Казахстана в рамках двухдневной операции "Розыск", которая проходила при участии компетентных органов стран СНГ, задержали 283 человека. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

"МВД на территории республики проведена совместная со странами СНГ операция "Розыск". В ходе двухдневной операции сотрудниками криминальной полиции республики проведен ряд специальных мероприятий по задержанию преступников, разыскиваемых за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Благодаря принятым мерам задержано 283 разыскиваемых преступника", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что за совершение убийств задержано восемь человек, за причинение тяжкого вреда здоровью - девять, за разбойные нападения - три.

По данным пресс-службы, задержано 134 человека из других стран Содружества, в их числе граждане России. 

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