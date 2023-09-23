Под Астраханью при опрокидывании лодки с рыбаками погиб человек

Главное управление МЧС России по региону напомнило о важности соблюдения мер безопасности на воде

АСТРАХАНЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Лодка с тремя рыбками опрокинулась на реке Ахтуба в селе Селитренное Харабалинского района Астраханской области. В результате ЧП один мужчина утонул, двое смогли самостоятельно выбраться на берег. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС Астраханской области.

"В Харабалинском районе, село Селитренное на реке Ахтуба перевернулась лодка с тремя рыбаками. Два гражданина самостоятельно выбрались на берег, один гражданин 1980 года рождения утонул. Тело утонувшего извлечено из воды рыбаками, передано сотрудникам полиции", - говорится в сообщении.

Как уточнили журналистам в пресс-службе ведомства в субботу в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Астраханской области поступило еще одно сообщение о происшествии на воде. "В Красноярском районе, село Вятское на реке Бузан <...> утонул мужчина 1966 года рождения. Тело утонувшего обнаружили и извлекли из воды очевидцы, передали сотрудникам полиции", - добавили в главке.

В связи с этим Главное управление МЧС России по Астраханской области напоминает о важности соблюдения мер безопасности на воде. По данным ведомства, именно осенью рыбаки со всех регионов стремятся приехать в Астраханскую области. Сейчас температура воды составляет всего 7-8 градусов, и, если лодка перевернется, рыбак окажется в холодной воде, сковывающей движение, а намокшая одежда тут же потянет его вниз.