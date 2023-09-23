В Пермском крае возбудили уголовное дело после гибели четырех человек при пожаре

Площадь возгорания превысила 90 кв. м

ТАСС, 23 сентября. Уголовное дело возбуждено по факту гибели четырех человек в результате пожара в частном доме в Пермском крае, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), по факту гибели на пожаре четырех человек", - сказано в сообщении.

По данным МЧС, сообщение о пожаре в жилом деревянном доме в селе Чайка Уинского муниципального округа поступило в 00:40 (21:40 мск). После тушения были обнаружены тела четырех человек. Площадь возгорания превысила 90 кв. м.