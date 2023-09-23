В Астрахани задержали подозреваемого в изнасиловании

Мужчина, возможно, был вооружен пневматическим пистолетом

АСТРАХАНЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Полицейские в Астрахани задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в изнасиловании и объявленного в розыск. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

"Подозреваемый задержан", - сообщил собеседник агентству.

Мужчину доставили в следственные органы. "Подозреваемый задержан оперативниками уголовного розыска и участковыми уполномоченными полиции. Обнаружен при прочесывании камышовых зарослей близ поселка Сенной (Наримановский район, недалеко от микрорайона Бабаевского в Астрахани). Доставлен в следственные органы", - говорится в сообщении ведомства.

Он подозревается по статье 131 УК РФ. Ранее сообщалось, что подозреваемый, возможно, вооружен пневматическим пистолетом.