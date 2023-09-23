23 сентября, 16:15

В Дагестане семь человек пострадали в результате ЧП с катером на Чиркейском водохранилище

Гянжеви Гаджибалаев/ ТАСС
© Гянжеви Гаджибалаев/ ТАСС

Обстоятельства происшествия уточняются

МАХАЧКАЛА, 23 сентября. /ТАСС/. В Дагестане семь человек пострадали в результате происшествия с катером на Чиркейском водохранилище. Об этом сообщает МВД Дагестана.

"В дежурную часть полиции Буйнакского района поступило сообщение о том, что во время водной прогулки на Чиркейском водохранилище пострадали семь человек. По предварительной информации, катер с туристами зашел на мелководье, в результате чего судно сильно потрясло. Сориентировавшись, водитель катера доплыл до берега, однако избежать последствий не удалось", - говорится в сообщении.

Обстоятельства инцидента уточняются. "Пассажиры лодки пострадали и вынуждены были обратиться в медучреждения с различными телесными повреждениями", - добавили в МВД Дагестана. 

Теги:
РоссияДагестан
© Информационное агентство ТАСС
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