ВСУ дважды за день обстреливали город Токмак в Запорожской области

По предварительным данным, никто не пострадал

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение субботы дважды обстреливали город Токмак в Запорожской области, по предварительным данным, никто не пострадал.

Об этом сообщили журналистам в оперативных службах региона.

В 15:00 мск в Токмаке звучали звуки взрывов - это результат работы системы ПВО ВС РФ. Сведения о разрушениях и пострадавших не поступали. В 17:50 мск боевики ВСУ обстреляли город. Поврежден частный дом на улице Калинина. Жертв и пострадавших нет", - сказал представитель оперативных служб Запорожской области.