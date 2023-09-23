23 сентября, 16:40
Военная операция на Украине

ВСУ дважды за день обстреливали город Токмак в Запорожской области

По предварительным данным, никто не пострадал

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение субботы дважды обстреливали город Токмак в Запорожской области, по предварительным данным, никто не пострадал.

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Об этом сообщили журналистам в оперативных службах региона.

В 15:00 мск в Токмаке звучали звуки взрывов - это результат работы системы ПВО ВС РФ. Сведения о разрушениях и пострадавших не поступали. В 17:50 мск боевики ВСУ обстреляли город. Поврежден частный дом на улице Калинина. Жертв и пострадавших нет", - сказал представитель оперативных служб Запорожской области. 

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