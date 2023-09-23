В Париже задержали трех человек после нападения на машину полиции на демонстрации

Префект столичной полиции Лоран Нуньес не увидел правонарушений в действиях одного из сотрудников правоохранительных органов, направившего табельное оружие на демонстрантов

ПАРИЖ, 23 сентября. /ТАСС/. Полиция задержала трех человек после нападения на машину правоохранительных органов на акции протеста против полицейского насилия и расизма в Париже. Об этом сообщил префект столичной полиции Лоран Нуньес.

"Три человека задержаны вечером в субботу после нападения на автомобиль стражей порядка", - приводит его слова телеканал BFMTV.

Нуньес добавил, что трое из четырех полицейских, находившихся в машине, пострадали. По его словам, полиция проанализирует видеозаписи с манифестации для того, чтобы найти других участников нападения.

Префект не увидел правонарушений в действиях одного из сотрудников правоохранительных органов, направившего табельное оружие на демонстрантов. "Это длилось всего несколько секунд, и он держал палец на предохранительной скобе", - сказал он.

Как ранее сообщил корреспондент ТАСС, участники манифестации напали на полицейскую машину на бульваре Клиши у станции метро Пигаль на севере Парижа. Агрессивные демонстранты начали забрасывать автомобиль правоохранителей камнями и бутылками, а когда полицейские, пытаясь скрыться, уперлись в дорожный затор, толпа догнала их и попыталась разбить окна палками. В какой-то момент из машины вышел полицейский и направил табельное оружие на демонстрантов, что заставило их разбежаться. Когда он сел в машину, вандалы продолжили кидать в полицию камни.