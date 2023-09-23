Полиция Подмосковья разыскивает мужчину, который поджег сожительницу

Женщину госпитализировали

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции разыскивают мужчину, который в ходе ссоры в подмосковном Серпухове облил сожительницу горючей жидкостью и потом поджег. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел возле одного из домов на улице Космонавтов. "По предварительной информации, в ходе ссоры, мужчина 1974 года рождения облил неустановленной горючей жидкостью бывшую сожительницу 1985 года рождения и поджег ее", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МВД добавили, что пострадавшая госпитализирована. "В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленника, а также установление всех обстоятельств произошедшего", - добавили в главке.

В правоохранительных органах ТАСС добавили, что мужчина облил женщину бензином, бутылку с которым оставил на месте преступления.