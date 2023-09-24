ВСУ обстреляли ДНР с применением ракет HARM

Всего украинские войска выпустили 85 различных боеприпасов

ДОНЕЦК, 24 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за минувшие сутки выпустили по жилым районам Донецкой Народной Республики 85 боеприпасов, в том числе ракеты HARM. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала представительства региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"На донецком направлении противник совершил 20 обстрелов из AGM-88 HARM, артиллерии 155 мм. На горловском восемь обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском два обстрела из артиллерии 155 мм. Выпущено 85 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил ранении двух женщин в Кировском районе Донецка. По данным главы администрации Горловки Ивана Приходько, еще два человека были ранены в городе.