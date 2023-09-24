Ливанские военные спасли 27 мигрантов с затонувшего судна в Средиземном море

Спасены все, кто находились в лодке, уточнила армейская пресс-служба

БЕЙРУТ, 24 сентября. /ТАСС/. Командование ВС Ливана сообщило о проведенной спасательной операции у северного побережья страны в районе Триполи (90 км от Бейрута). Как говорится в заявлении армейской пресс-службы, размещенном в социальной сети X (ранее Twitter), военным морякам и добровольцам из Службы гражданской обороны удалось спасти 27 человек.

"Лодка с мигрантами затонула в Средиземном море у берегов Ливана. Спасены все, кто в ней находились", - уточняется в тексте.

Ранее ливанский военный источник сообщил, что также была предотвращена попытка нелегального вывоза в Европу морским путем группы из 42 человек.

15 сентября спецподразделение ливанской армии задержало 48 мигрантов, направлявшихся на Кипр из поселка Эль-Абда. Добраться на соседний остров нарушители собирались на небольшом катере. Военные арестовали двух контрабандистов, занимавшихся незаконной переправкой людей по морю. 13 августа в районе Шейх-Зенад была пресечена попытка нелегального вывоза на Кипр еще 134 мигрантов. Одновременно на перевале Хирбет-Румман на ливано-сирийской сухопутной границе были задержаны за август свыше 8,5 тыс. человек. Большинство из них молодые люди, планировавшие проникнуть на ливанскую территорию, чтобы затем отплыть в страны ЕС в поисках работы.

В 2020 году Высший совет обороны Ливана принял решение о создании специальных подразделений по борьбе с незаконной миграцией. С тех пор ливанские власти задержали несколько тысяч сирийцев, ливанцев и палестинцев, пытавшихся морем добраться до берегов Европы.