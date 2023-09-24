24 сентября, 00:03

В Астрахани медики спасли жизнь девушки, выпавшей с восьмого этажа

Сергей Бобылев/ ТАСС, архив
© Сергей Бобылев/ ТАСС, архив

В настоящее время ее состояние стабилизировалось

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Врачи в Астрахани смогли спасти жизнь девушки, выпавшей с восьмого этажа. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Астраханской области.

"Настоящее чудо совершили врачи Александро-Мариинской областной клинической больницы. Медики вернули к жизни молодую женщину, которая выпала из окна восьмого этажа, когда мыла окна", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение в критическом состоянии с многочисленными травмами.

В настоящее время состояние пациентки стабилизировалось. 

Теги:
РоссияАстраханская область
© Информационное агентство ТАСС
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