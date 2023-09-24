В Тюменской области в ДТП с большегрузом погибли два человека

Грузовик столкнулся с микроавтобусом на федеральной трассе

ТЮМЕНЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Большегруз и микроавтобус столкнулись на федеральной трассе в Тюменской области, два человека погибли. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"Около полуночи на 328-м км автодороги Тюмень - Омск столкнулись микроавтобус Nissan и большегруз MAN. Предварительно, микроавтобус выехал на встречную полосу. В ДТП погибли 63-летний водитель микроавтобуса и его 42-летний сын", - говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП выясняются, добавили в ведомстве.