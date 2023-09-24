В Якутии разыскивают трех рыбаков, пропавших на реке Вилюй

В поисках задействованы 24 человека

ТАСС, 24 сентября. Спасатели ведут поиски трех рыбаков, пропавших на реке Вилюй, четвертый пропавший обнаружен мертвым, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия).

"Поступила информация о том, что на реке Вилюй обнаружена перевернутая моторная лодка. Со слов заявителя, ранее четверо его коллег отправились на рыбалку на данной лодке. Выше по течению приблизительно в 4 км от села Сунтар на противоположном берегу обнаружено тело одного из рыбаков, также присутствуют следы хождения по берегу", - уточнили в ведомстве.

У остальных трех рыбаков телефоны отключены, их поиски продолжаются. В них задействованы 24 человека и 8 единиц техники: силы центра госинспекции по маломерным судам Сунтарского участка, службы спасения республики, пожарные, сотрудники МВД и местное население.