Силы РФ за сутки уничтожили на херсонском направлении склад ГСМ и 120-мм миномет

В островной зоне ликвидировали позицию одного из подразделений ВСУ, сообщил представитель оперативных служб региона

ГЕНИЧЕСК, 24 сентября. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили на херсонском направлении склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) и минометный расчет с боекомплектом. Об этом сообщил журналистам представитель оперативных служб региона.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему (потери: трое военнослужащих ВСУ уничтожены, четверо получили ранения различной степени тяжести), склад ГСМ", - сказал он.

В островной зоне уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ, на каховском направлении - место временной дислокации одного из подразделений ВСУ и два автомобиля.