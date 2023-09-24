24 сентября, 06:50
Военная операция на Украине

Силы РФ за сутки уничтожили на херсонском направлении склад ГСМ и 120-мм миномет

В островной зоне ликвидировали позицию одного из подразделений ВСУ, сообщил представитель оперативных служб региона

ГЕНИЧЕСК, 24 сентября. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили на херсонском направлении склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) и минометный расчет с боекомплектом. Об этом сообщил журналистам представитель оперативных служб региона.

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"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему (потери: трое военнослужащих ВСУ уничтожены, четверо получили ранения различной степени тяжести), склад ГСМ", - сказал он.

В островной зоне уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ, на каховском направлении - место временной дислокации одного из подразделений ВСУ и два автомобиля. 

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