В Новой Каховке сообщили о гибели женщины в результате украинского обстрела

В оперативных службах городского округа также рассказали о ранении мужчины

ГЕНИЧЕСК, 24 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье обстреляли автобусную остановку в Новой Каховке, погибла женщина, мужчина получил ранения, сообщили журналистам в оперативных службах городского округа.

"Погибшая - 1984 года рождения. Раненый - 1974 года рождения. Раненого забрала скорая помощь, по погибшей ждут ритуальную службу", - сказал представитель оперативных служб.

По его словам, украинские войска вели обстрел из миномета.

В администрации городского округа также сообщили, что в воскресенье в результате обстрела со стороны ВСУ произошло аварийное отключение электроснабжения половины поселка Днепряны. Также без света остались жители Новых Лагерей и Песчаного.