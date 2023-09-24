Мэр Донецка сообщил о попадании снаряда ВСУ в жилой дом

По словам Алексея Кулемзина, есть пострадавшие

ДОНЕЦК, 24 сентября. /ТАСС/. Кровля многоквартирного дома повреждена в Донецке в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), есть пострадавшие. Об этом написал в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

"По предварительной информации, при обстреле Киевского района по улице Артема повреждена кровля многоквартирного жилого дома. Есть пострадавшие. Анкетные данные и информация о разрушениях уточняется", - отметил он.

Ранее сообщалось о двух пострадавших в Куйбышевском районе Донецка.