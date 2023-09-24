Челябинские полицейские задержали бойца ММА по делу о смерти ветерана СВО

Следователем СК планируется предъявить задержанному обвинение в совершении преступления

ТАСС, 24 сентября. Полиция задержала бойца смешанного стиля (ММА), участника уличного конфликта, после которого ветеран специальной военной операции (СВО) умер в больнице от полученных травм. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Челябинской области.

"В Карталинском районе сотрудники полиции задержали 19-летнего участника уличного конфликта, в результате которого местный житель получил смертельные травмы. 38-летнего потерпевшего доставили в медицинское учреждение, где он скончался. <...> Принимая во внимание обстоятельства совершения преступления, а также с учетом физической подготовки подозреваемого было принято решение об избрании ему строгой меры пресечения. Ранним утром оперативники задержали молодого человека в деревне Михайловка Карталинского района", - говорится в сообщении.

Ранее в местных СМИ сообщалось, что 16 сентября в Карталинском районе Челябинской области произошел конфликт между местным бойцом MMA Рустамом Байжувеновым и ветераном СВО Максимом Никитиным, в результате которого последний ударился головой и позже умер.

В пресс-службе областного главка МВД также сообщили, что подозреваемого доставили в следственный отдел СК для проведения дальнейших процессуальных действий. Собранные материалы переданы в органы Следственного комитета для принятия процессуального решения.

Следователем СК планируется предъявить задержанному обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), и направить в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в следственном управлении СК по региону.