ВСУ за сутки более 80 раз обстреляли территорию Белгородской области

Пострадавших и погибших в результате обстрелов нет

ТАСС, 24 сентября. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в субботу выпустили более 80 снарядов по территории Белгородской области, пострадавших и погибших в результате обстрелов нет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"По городу Шебекино выпущено три снаряда из РСЗО "Град". Никто не пострадал. Есть повреждения на территории производственного цеха одного из промышленных предприятий: пробита кровля. Также повреждения выявлены на территории неэксплуатируемого здания: выбиты окна и повреждена хозпостройка", - написал глава региона.

По его словам, в селе Муром Шебекинского округа с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) противник сбросил четыре осколочных боеприпаса, один из БПЛА был посажен и уничтожен. По селу Новая Таволжанка было выпущено 10 артиллерийских и восемь минометных снарядов, по поселку Красное ВСУ произвели 29 гранатометных выстрелов.

По селу Щетиновка в Белгородском районе было выпущено 11 артиллерийских снарядов. В селе Наумовка противник сбросил с БПЛА два осколочных боеприпаса. Были сбиты два беспилотника в селах Крутой Лог и Топлинка. В Валуйском городском округе ВСУ из ствольной артиллерии обстреляли село Долгое, зафиксировано четыре прилета. Пять минометных снарядов выпустили по окраине хутора Старый в Волоконовском районе, еще восемь - по окраине села Дроновка в Грайворонском городском округе.

Гладков добавил, что ВСУ также дважды обстреляли окраину села Староселье в Краснояружском районе, еще три артиллерийских снаряда выпустили между селами Вязовое и Илек-Пеньковка. О разрушениях в данных населенных пунктах не сообщается.