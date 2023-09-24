СМИ сообщили о стрельбе в районе убийства полицейского на севере Косова

По данным портала Kosovo Online, подъезды к населенному пункту Баньска перекрыты

БЕЛГРАД, 24 сентября. /ТАСС/. Звуки стрельбы слышны в населенном пункте Баньска на севере непризнанного Косова, где минувшей ночью был убит полицейский. Об этом сообщил портал Kosovo Online.

По его информации, выстрелы произошли около 11:00 по местному времени (12:00 мск). Подъезды к населенному пункту перекрыты, косовские полицейские не пропускают ни местных жителей, ни автомобили скорой помощи, которые едут на вызовы в этом направлении.

Премьер Косова Альбин Курти ранее заявил, что в ночь на воскресенье на севере сербского края был убит один полицейский, а второй получил ранения. Согласно его утверждению, нападение на них организовали власти Сербии.

Спикер косовского парламента Глаук Конюфца обратился к руководству США и Евросоюза с призывом осудить сербские власти. В свою очередь американский посол в Приштине Джеффри Ховеньер уже заявил, что "США решительно осуждают жестокие нападения на полицию Косова".