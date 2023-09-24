В Приморье возбудили уголовное дело по факту повреждения мемориала

Преступление совершено в ночь на 24 сентября

ТАСС, 24 сентября. Неизвестные повредили в Приморье мемориал памяти погибших при защите интересов Отечества, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального следственного управления СК России.

"На участке местности на улице Кооперативной в селе Павло-Федоровка осквернены краской и разрушены мемориальные фотографии в память о погибших при защите интересов Отечества. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений)", - говорится в сообщении.

Преступление совершено в ночь на 24 сентября. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, ведутся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.