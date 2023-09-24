В Запорожской области сообщили о гибели мирного жителя в результате удара ВСУ по Токмаку

По информации оперативных служб региона, еще 11 пострадали

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Мирный житель погиб и 11 пострадали в Токмаке Запорожской области в результате ракетного удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили журналистам в оперативных службах региона.

"В результате обстрела Токмака в период с 13:30 до 13:40 попадания зафиксированы в районе пятиэтажного жилого дома на улице Шевченко, одна ракета попала в крышу пятиэтажного жилого дома на улице Гоголя. <...> Сообщается об одном погибшем и 11 пострадавших, среди которых трое детей", - сказано в сообщении.

Также в результате ракетного удара повреждены газопровод в переулке Тихий и электропровода, что привело к отключению от электроснабжения северной насосной станции, уточнили в оперативных службах.

Ранее там сообщали, что ВСУ нанесли мощный ракетный удар по Токмаку.