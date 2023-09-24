СМИ: в Испании мужчина умер после ранений, полученных в ходе забега с быками

По данным радиостанции Cadena SER, инцидент произошел 23 сентября в населенном пункте Ла-Побла-де-Фарнальс во время местных гуляний

МАДРИД, 24 сентября. /ТАСС/. Мужчина умер в автономном сообществе Валенсия после ранений, полученных в ходе забега с быками. Об этом сообщила радиостанция Cadena SER.

По ее информации, инцидент произошел 23 сентября в населенном пункте Ла-Побла-де-Фарнальс во время местных гуляний. Бык ударил рогами мужчину, который затем был доставлен в больницу. Несмотря на проведенную операцию, его не удалось спасти. Отмечается, что еще один человек пострадал в ходе этого забега.

Испания славится различными шоу и праздниками с участием быков. Коррида является традиционным испанским зрелищем и представляет собой бой тореадора с быком, по завершении которого животное, как правило, убивают. Помимо корриды, в Испании регулярно устраивают забеги с быками. Так, периодически в небольших населенных пунктах проходят традиционные гулянья, во время которых быков выпускают на улицы, а люди убегают от них.

В 2013 году Сенат Испании утвердил голосами представителей консервативной Народной партии закон, который признает корриду культурным достоянием страны. Это решение было направлено на защиту этого вида представлений от попыток некоторых политических сил и части общественности добиться запрета боя с быками как зрелища, несовместимого с этикой и моралью.