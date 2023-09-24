Житель Липецка перевел мошенникам почти 32 млн рублей за якобы наследство в Африке

По данным полиции, пострадавшему написал незнакомый мужчина, который представился работником коммерческого банка Республики Гана и рассказал о смерти богатого родственника и оставленных россиянину в наследство $16,98 млн

ТАСС, 24 сентября. Житель Липецка перевел мошенникам почти 32 млн рублей якобы за юридические процедуры для вступления в наследство в сумме около $17 млн, оставленное родственником в Африке. Об этом сообщила на своей странице во "ВКонтакте" пресс-служба УМВД по Липецкой области.

"Мужчина "вступил" в наследство, доставшееся ему от родственника из Республики Гана, и лишился почти 32 млн рублей. <...> Когда в сентябре мошенники продолжили вытягивать деньги из липчанина, тот устал от нескончаемых трат и прекратил оплачивать услуги юристов и других специалистов. Обещанных миллионов несостоявшийся наследник так и не получил", - говорится в сообщении.

По данным полиции, жителю Липецка в мессенджере написал незнакомый мужчина, который представился работником коммерческого банка Республики Гана и рассказал о смерти богатого родственника и оставленных россиянину в наследство $16,98 млн. Как уточняется в сообщении, мужчина поверил, потому что у него была информация о якобы проживающих в Западной Африке родственниках, он полтора года выполнял указания мошенников, которые создавали видимость работы: отправляли фотографии документов о якобы оформлении наследства и о процессе доставки денег через транспортную компанию.

"За проведение всех юридических процедур гражданин заплатил около 32 млн рублей. Данную сумму он переводил на указанные злоумышленниками реквизиты. Липчанин надеялся, что расходы покроет наследство, сумма которого в несколько раз превышала необходимые вложения. Чтобы оплатить услуги лжеюристов, он продал ценные бумаги на сумму около 20 млн, одолжил деньги у друзей и потратил личные накопления", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.