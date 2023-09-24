24 сентября, 12:27
Военная операция на Украине

ВСУ 11 раз обстреляли Глушковский район Курской области

Губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что пострадавших нет

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) 11 раз обстреляли Глушковский район Курской области.

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Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Со стороны Украины обстрелян Глушковский район. В деревне Елизаветовке насчитали шесть прилетов по комплексу КРС (крупного рогатого скота - прим. ТАСС) и машинно-тракторному двору сельхозпредприятия. К счастью, обошлось без пострадавших. Также пять прилетов зафиксировано в поселке Теткино, пострадавших и повреждений нет", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Ранее в воскресенье Старовойт сообщал, что в Курском районе работает система противовоздушной обороны и попросил жителей региона сохранять спокойствие. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
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