В Севастополе загорелась сухая растительность на площади 3,5 тыс. кв. м

По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Пожарно-спасательные расчеты тушат возгорание сухой растительности на площади 3,5 тыс. кв. м в Балаклавском районе Севастополя. Пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

"Сотрудники МЧС России тушат пожар в районе улицы Сапунгорской в Балаклавском районе. Горит сухая растительность. Примерная площадь пожара составляет 3 500 кв. м", - написал он.

По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Пострадавших нет. Ситуация находится на контроле экстренных служб, уточнил губернатор.