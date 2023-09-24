В Краснодаре "Газель" вылетела на тротуар с людьми

Погиб один человек

КРАСНОДАР, 24 сентября. /ТАСС/. Автомобиль "Газель" в Краснодаре после столкновения с двумя иномарками вылетел на тротуар с пешеходами, один из них погиб. Об этом в Telegram-канале сообщила Госавтоинспекция Краснодарского края.

"Около 12:30 мск в Краснодаре на пересечении улиц Российской и Солнечной произошло массовое ДТП. Предварительно установлено, что водитель "Газели" проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся со Skoda и Renault. От удара "Газель" вылетела на тротуар, где находились люди. Молодой человек 1994 года рождения от полученных травм скончался в больнице", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.