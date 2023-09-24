В Севастополе ликвидировали возгорание сухой растительности

Его площадь составила 1 га.

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Пожарно-спасательные расчеты полностью ликвидировали возгорание сухой растительности в Балаклавском районе Севастополя на площади 1 га. Об этом сообщил с своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

"Полная ликвидация последствий пожара на площади 1 га", - написал он.

Ранее Развожаев сообщал, что сотрудники МЧС России тушат пожар в районе улицы Сапунгорской в Балаклавском районе региона. Горела сухая растительность, примерную площадь пожара оценивали в 3,5 тыс. кв. м. По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Пострадавших нет.