В Саратовской области двое мужчин пострадали в результате падения параплана

Обстоятельства произошедшего устанавливаются

САРАТОВ, 24 сентября. /ТАСС/. Двое мужчин пострадали в результате падения параплана в Воскресенском районе Саратовской области. Об этом сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале.

"По предварительным данным, в 17:15 (16:15 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Воскресенском районе в селе Воскресенское упал параплан, на котором находились два человека. В результате происшествия пострадали двое мужчин", - написал Юрин.

Он уточнил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщалось ранее, в субботу в Татищевском районе Саратовской области воздухе столкнулись двое дельтапланеристов. Их госпитализировали.