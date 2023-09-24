В Миассе посетитель кафе открыл стрельбу из карабина

Пострадали два человека

ТАСС, 24 сентября. Посетитель ночного кафе в Миассе в Челябинской области в ходе конфликта выстрелил из карабина в землю, пули рикошетом попали в двух человек. Пострадавшие доставлены в больницу, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по региону.

"Уличным конфликтом с применением оружия закончилась ссора двух женщин в ночном кафе Миасса. За одну из конфликтующих женщин вступился 45-летний мужчина. Он достал из внедорожника карабин "Сайга" и произвел неприцельные выстрелы в землю. В результате совершенных действий двое посетителей кафе, 1995 и 2000, получили огнестрельные ранения: пули рикошетом попали старшему в грудь, другому - в ногу. Стрелявший мужчина вместе со своим знакомым, владельцем джипа, поспешили уехать. Пострадавших молодых людей доставили в медучреждение, где им оказали необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Полицейские совместно с сотрудниками управлений ГИБДД и ФСБ по региону установили место нахождения скрывшихся и выяснили обстоятельства случившегося. Задержанными оказались 39-летний местный житель, владелец джипа, и 45-летний собственник "Сайги". Оружие изъято, установлено, что у владельца оно находится легально. С задержанными продолжается работа, проводятся дальнейшие следственные действия

Следствием ОМВД России по городу Миассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), добавили в главном управления МВД России по Челябинской области.