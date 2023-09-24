В Свердловской области микроавтобус с детьми попал в ДТП

Пострадал ребенок

ТАСС, 24 сентября. Микроавтобус, перевозивший школьников, столкнулся с легковым автомобилем на 291-м км автодороги Пермь - Екатеринбург в Свердловской области. В салоне автобуса находилось 15 человек, 10 из которых дети, 1 ребенок пострадал, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по региону.

"По предварительным данным, на 291-м км автодороги Пермь - Екатеринбург водитель автомобиля Opel при совершении маневра разворота не предоставил преимущество в движении микроавтобусу Mercedes, в салоне которого находились 15 человек, 10 из которых дети, в результате чего допустил с ним столкновение. Медики оказывают помощь пострадавшей девочке из микроавтобуса", - говорится в сообщении.

Автоинспекторы устанавливают причины и последствия аварии, добавили в ведомстве.