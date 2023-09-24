Колумбийские военные конфисковали более 1 тонны кокаина в Карибском море

По сведениям газеты El Tiempo, наркотики находились на катере, который направлялся в одну из стран Центральной Америки

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 сентября. /ТАСС/. Военно-морские силы Колумбии конфисковали более 1 тонны кокаина у острова Сан-Андрес в Карибском море. Об этом сообщил президент страны Густаво Петро.

"ВМС изъяли более 1 тонны кокаина в Сан-Андресе", - написал глава государства в соцсети X (ранее Twitter).

По данным газеты El Tiempo, наркотики находились на катере, который направлялся в одну из стран Центральной Америки. Были задержаны пять граждан Колумбии.

Согласно информации ВМС страны, с начала года военные конфисковали 265 тонн кокаина.

Ранее Управление ООН по наркотикам и преступности сообщило, что площадь незаконных посевов кустов коки в Колумбии за год увеличилась на 13%, до 230 тыс. га, что стало рекордным показателем.